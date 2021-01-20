Fenerbahçe, yarın Sivasspor deplasmanında

Ligde Sivasspor ile oynadığı son iki Süper Lig karşılaşmasında galip gelemeyen Fenerbahçe, üst üste kazandığı 5 lig 1 de kupa maçının ardından deplasmana umutlu gidiyor. Ligde elde ettiği seriyi bozmak istemeyen sarı-lacivertli ekip zorlu Sivasspor maçından da galip gelerek sonraki hafta evinde karşılaşacağı Hes Kablo Kayserispor mücadelesine kayıpsız girmek istiyor.

Bu sezonki sıkışık bir lig maratonunda sakatlıklardan yüzü gülmeyen sarı-lacivertli ekipte Sivasspor karşılaşması öncesinde Serdar Aziz ile Valencia'nın durumu ise hala netlik kazanmazken Gökhan Gönül, Sinan Gümüş ve Perotti kadroda yer almayacak isimlerden.

CANER ERKİN İLE MERT HAKAN'IN CEZALARI BİTTİ

Sarı-lacivertli ekipte cezaları sebebiyle 19'uncu hafta maçını kaçıran Caner Erkin ile Mert Hakan, Sivasspor maçında görev alacak. İki oyuncu da teknik ekip tarafından Sivasspor maçının 11'ine dahil edilecek.

FERDİ'NİN DURUMU MAÇ SAATİ BELLİ OLACAK

Fenerbahçe'de Ankaragücü maçında omzundaki ağrı sebebiyle forma giyemeyen Ferdi Kadıoğlu'nun durumu netlik kazanmadı. Teknik ekibin talebi doğrultusunda maç kadrosuna eklenmesi gündemde olan Ferdi Kadıoğlu'nun durumu maç saatinde belli olacak.

OZAN CEZALI

Sarı-lacivertli ekipte sarı kart cezası bulunan Ozan Tufan ise Sivasspor maçında görev alamayacak. Ankaragücü maçında gördüğü sarı-kartla cezalı duruma düşen Ozan Tufan, Sivasspor maçında cezası sebebiyle görev alamayacak.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut'un "Altay, Nazım, Tisserand, Sadık, Caner, Gustavo, Mert Hakan, Pelkas, Valencia (Cisse), Thiam, Samatta" 11'i ile sahaya çıkması bekleniyor.

Mustafa AKIN / İSTANBUL,(DHA)