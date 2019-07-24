Fransa Ligue 1 ekiplerinden Saint-Etienne'de forma giyen 29 yaşındaki defansif orta saha oyuncusu Yann M'Vila, uzun bir süredir Fenerbahçe'nin transfer gündemini meşgul ediyordu. Fransa'da haftalık olarak yayım yapan Le 10 Sport dergisinin konuyla ilgili ortaya attığı iddia ise Sarı Lacivertli taraftarları heyecanlandırdı.

Derginin okuyucularıyla paylaştığı özel haberinde Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli'nin söz konusu transfer için daha önce görev yaptığı Saint-Etienne kulübüyle görüşmelere başladığı belirtildi. Eljif Elmas'ı Napoli'ye satan Sarı Lacivertliler'in daha önce yüksek maliyeti nedeniyle vazgeçtiği M'Vila için bu defa ciddi bir teklif yapabileceği öne sürüldü.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler