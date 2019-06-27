FIFA menajeri Marco Kırdemir, Radyospor'da yayınlanan Yeşil Koltuk programında Hasan Bek ve Eyüp Yıldız'a açıklamalarda bulundu.

Marco Kırdemir, Fransa Ligue 1 ekiplerinden St Etienne forması giyen Yann M'Vila'nın Fenerbahçe'nin radarında olduğu söyledi. Sarı lacivertliler oyuncu ile prensip anlaşmasına varmasına rağmen Fransız ekibinin 5 milyon Euro bonservis istemesi karşılığında transferi askıya aldı. Öte yandan Kırdemir, Fransız ekibi oyuncunun bonservisinde indirim yaptığı takdirde Fenerbahçe'nin tekrar M'Vila'ya yöneleceğini açıkladı.(Ajansspor)

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