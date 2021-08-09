Fenerbahçe Vitor Pereira gol ortalamasını yükseltti

Fenerbahçe yeni teknik direktörü Vitor Pereira ile 2021-22 sezonu öncesinde 7 hazırlık maçına çıktı. Bu maçlarda 19 gole ulaşan Fenerbahçe, şimdiden 2,71 gol ortalamasına ulaştı.

Euro 2020'de trend olan 3-4-3 sistemini hazırlık maçlarında kullanan ve Mesut Özil - Pelkas - Zajc üçlüsünü aynı anda sahada tutan Vitor Pereira yönetimindeki Fenerbahçe, önceki üç sezonda gol yollarında kısır bir görüntü çizmişti.

Fenerbahçe'nin Giresunspor maçı ilk 11'i

Geçen sezon gol ortalaması 1,80

Fenerbahçe geçen sezon 40 lig maçında 72 gol atıp 1,80 ortalamada kalmış öncesi iki sezonda da 1,71 ve 1,29 ortalamada kalmıştı.

Fenerbahçe'nin bu sezon hazırlık maçları

Fenerbahçe 2-0 Csikszereda

Fenerbahçe 4-1 Kasımpaşa

Gençlerbirliği 0-4 Fenerbahçe

Fenerbahçe 2-2 PEC Zwolle

Fenerbahçe 3-2 Greuther Fürth

Fenerbahçe 1-1 Dinamo Kiev

Giresunspor 1-3 Fenerbahçe (devam ediyor)



