Fenerbahçe Vitor Pereira gol ortalamasını yükseltti
Fenerbahçe yeni teknik direktörü Vitor Pereira ile 2021-22 sezonu öncesinde 7 hazırlık maçına çıktı. Bu maçlarda 19 gole ulaşan Fenerbahçe önceki üç sezondaki kısır görüntüsünün uzağında başarılı bir hücum performansı sergiledi.
Fenerbahçe yeni teknik direktörü Vitor Pereira ile 2021-22 sezonu öncesinde 7 hazırlık maçına çıktı. Bu maçlarda 19 gole ulaşan Fenerbahçe, şimdiden 2,71 gol ortalamasına ulaştı.
Euro 2020'de trend olan 3-4-3 sistemini hazırlık maçlarında kullanan ve Mesut Özil - Pelkas - Zajc üçlüsünü aynı anda sahada tutan Vitor Pereira yönetimindeki Fenerbahçe, önceki üç sezonda gol yollarında kısır bir görüntü çizmişti.
Fenerbahçe'nin Giresunspor maçı ilk 11'i
Geçen sezon gol ortalaması 1,80
Fenerbahçe geçen sezon 40 lig maçında 72 gol atıp 1,80 ortalamada kalmış öncesi iki sezonda da 1,71 ve 1,29 ortalamada kalmıştı.
Fenerbahçe'nin bu sezon hazırlık maçları
Fenerbahçe 2-0 Csikszereda
Fenerbahçe 4-1 Kasımpaşa
Gençlerbirliği 0-4 Fenerbahçe
Fenerbahçe 2-2 PEC Zwolle
Fenerbahçe 3-2 Greuther Fürth
Fenerbahçe 1-1 Dinamo Kiev
Giresunspor 1-3 Fenerbahçe (devam ediyor)