Fenerbahçe Visca ile anlaştı Giroud ile görüşüyor

Fenerbahçe’de bu sezon hücum oyuncularından beklenen katkı alınamadı. Valencia ve Pelkas dışındaki isimler hayal kırıklığı yarattı. Bu nedenle transfer döneminde ilk hedef bu bölgeyi güçlendirmek. Ali Koç, başkanlığa devam etmesi halinde, transfer dönemine iki büyük bombayla başlamayı hedefliyor. Bunlardan ilki Olivier Giroud. Fransız yıldızın Chelsea ile sözleşmesi sona erecek. Tecrübeli forvet için ilk girişimler başladı. Mesut Özil ile Giroud’nun Arsenal döneminden yakın arkadaş olması, bu transferde önemli bir koz olarak görülüyor. Mesut’un da eski takım arkadaşıyla Fenerbahçe’de yeniden buluşmayı çok istediği kaydedildi.

İlk imza olabilir

Sarı-Lacivertliler’in ikinci bombası ise yıllardır adı gündemden düşmeyen Edin Visca olacak gibi görünüyor. Boşnak yıldızın transferi konusunda Başakşehir ile yeni sezon için prensip anlaşmasına varıldığı öğrenildi. Ayrıca Visca ile de el sıkışıldığı belirtildi. İrfan Can Kahveci’de olduğu gibi Emre Belözoğlu’nun bu transferde de devreye girmesinin, anlaşma sağlanmasında rolü büyük.



