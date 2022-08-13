Fenerbahçe, Vincent Aboubakar transferi için resmen masaya oturdu

Fenerbahçe , santrfor transferinde yeniden gaza bastı. Maxi Gomez ve Batshuayi için yapılan görüşmeler, Valencia ve Chelsea'nin talepleri sonrasında çıkmaza girdi. Sarı-lacivertli yönetim de artık asıl hedef olan Vincent Aboubakar konusunda somut adım atabilmek için kolları sıvadı. Kamerunlu oyuncunun Suudi Arabistan kulübü Al Nassr'dan kiralık olarak ayrılma ihtimali sonrasında F.Bahçe cephesi de yeniden bu transferde hamle yapma kararı aldı.

BAŞKAN ALİ KOÇ, ABOUBAKAR TRANSFERİNDE KARARLI

Aboubakar'ın maaşının yüksek olması düşündürürken, Başkan Ali Koç bu transferde kararlı. Kanarya resmi görüşmeleri dün başlattı. Eğer Fenerbahçe, 30 yaşındaki oyuncudan sonuç alamazsa transferin son günlerini bekleyecek. Bu noktada Sörloth, Maxi Gomez, Batshuayi gibi isimler yeniden gündeme gelecek.. Tecrübeli futbolcunun Al Nassr ile 2 sezon daha sözleşmesi bulunurken yıllık ücreti ise 6 milyon Euro.

Kaynak: Sabah



