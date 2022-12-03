Fenerbahçe , Dünya Kupası nedeniyle lige verilen arada ilk hazırlık maçını İspanyol ekibi Vallecano’yla oynamıştı. Sarı-Lacivertliler, etkili bir futbolla King, Osayi-Samuel (p) ve Ferdi’nin golleriyle 3-1 kazanmıştı. Jorge Jesus’un öğrencileri bugün Kadıköy’de bir kez daha sahneye çıkacak. Rakip yine İspanya’dan: Villarreal...

Sarı Denizaltılar, Unai Emery’nin Aston Villa’nın başına geçmesinin ardından takımı Quique Setien’e emanet etmişti. Setien’le ilk 4 maçta 3 yenilgi 1 beraberlik alan Villarreal, Dünya Kupası’na Espanyol galibiyetiyle girdi. Ancak taraftarlar, oynattığı futbol nedeniyle 64 yaşındaki teknik adama karşı tepkili.

Hazırlık maçı olmasına rağmen Fenerbahçe karşılaşması, Villarreal’de işleri yoluna koymak için önemli. Taraftarlar, bu akşamki mücadeleye fazla ilgi göstermedi. 15 binden biraz fazla bilet satıldığı öğrenildi.

Fenerbahçe-Villarreal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Zorlu hazırlık provası bugün 19.00'da oynanacak. Ülker Stadyumu'ndaki karşılaşma S Sport Plus’tan canlı yayınlanacak.