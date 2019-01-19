Fenerbahçe Victor Moses'ı bitirdi! Pazartesi açıklanıyor

Fenerbahçe'de durgun geçen transfer döneminden büyük bir bomba patlayabilir. Sarı Lacivertliler'in ilgilendiği isimlerden Victor Moses'ın gelecek hafta resmen açıklanacağı iddia edildi.

19 Ocak 2019, Cumartesi 00:28 Son Güncelleme:
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Fenerbahçe Victor Moses'ı bitirdi! Pazartesi açıklanıyor

Sadık Çiftpınar dışıdna takıma takviye yapamayan ve taraftarın beklentilerini şu ana kadar karşılayamayan Fenerbahçe için müthiş bir iddia ortaya atıldı. 

Trtspor'da yer alan habere göre Fenerbahçe, pazartesi günü Victor Moses transferini açıklayacak. Kanarya'nın Nijeryalı oyuncuyu 1,5 yıllığına kiraladığı belirtiliyor. 

28 yaşındaki oyuncu bu sezon Chelsea formasıyla sadece 6 maça çıkabildi ve takımına gol ya da asist katkısı sağlayamadı. Moses bu maçlardan sadece 26 Eylül'deki Liverpool'la oynanan Lig kupası karşılaşmasında 90 dakika forma giyebildi. 

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