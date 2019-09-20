Fenerbahçe Vedat Muriqi'yi satarsa Rizespor...

Fenerbahçe'nin yıldız golcüsü Vedat Muriqi Avrupa takımlarının gözdesi haline gelirken oyuncunun bir sonraki satışından Rizespor'un yüzde 15 pay alacağı ifade edildi.

20 Eylül 2019, Cuma 09:48 Son Güncelleme:
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Fenerbahçe Vedat Muriqi'yi satarsa Rizespor...

Fenerbahçe'nin golcüsü Vedat Muriqi, sarı lacivertli takımda ve Kosova'da uluslararası seviyede gösterdiği performansın ardından dev kulüplerin radarına girdi.

Vedat için Tottenham ve Manchester United kulüpleri maçlara scout gönderirken oyuncuyla ilgili taramalar devam ediyor. Muriqi konusunda en çok merak edilen ise olası bir satıştaki pay durumu...

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Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, "Bahsedildiği gibi Fenerbahçe'den Avrupa'ya giderse biz de kulüp olarak satıştan yüzde 15 pay alacağız. Bu da bizi çok mutlu eder ama benim isteğim Fenerbahçe ile onun adının anılması" açıklamasını yaptı. (Hürriyet)

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