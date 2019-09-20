Fenerbahçe'nin golcüsü Vedat Muriqi, sarı lacivertli takımda ve Kosova'da uluslararası seviyede gösterdiği performansın ardından dev kulüplerin radarına girdi.

Vedat için Tottenham ve Manchester United kulüpleri maçlara scout gönderirken oyuncuyla ilgili taramalar devam ediyor. Muriqi konusunda en çok merak edilen ise olası bir satıştaki pay durumu...

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Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, "Bahsedildiği gibi Fenerbahçe'den Avrupa'ya giderse biz de kulüp olarak satıştan yüzde 15 pay alacağız. Bu da bizi çok mutlu eder ama benim isteğim Fenerbahçe ile onun adının anılması" açıklamasını yaptı. (Hürriyet)