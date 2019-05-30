Fenerbahçe uzun süredir bitirmek istediği Vedat Muriç transferinde mutlu sona çok yaklaştı... İkinci Başkan Semih Özsoy dün Rizespor Başkanı Hasan Kartal ile bir araya geldi.

MALATYA'DA OYNADI

Alınan bilgilere göre Semih Özsoy, Vedat Muriç için 3.5 milyon Euro ve 1 futbolcuyu kiralık olarak teklif etti. Bu ismin de sezonun ikinci yarısını Yeni Malatyaspor'da geçiren Barış Alıcı olduğu öğrenildi.

BU İŞ 4'E BITECEK!

Rizespor cephesinin başta Toulouse olmak üzere Avrupa kulüplerinden de teklifler alan Vedat Muriç için 4.5 milyon Euro istediği belirlendi. Tarafların önümüzdeki günlerde yeniden bir araya gelmesi ve 4 milyon Euro'ya anlaşma sağlanması bekleniyor. Fenerbahçe yönetimi, Kosovalı forvetin menajeriyle yaptığı görüşmede 3 yıllık anlaşma sağlamıştı.

GÖNLÜ FENERBAHÇE'DE

Avrupa kulüplerinden de teklifler alan Vedat Muriç'in ilk tercihinin Fenerbahçe olduğu belirtiliyor.

Kaynak: Takvim