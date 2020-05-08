Fenerbahçe Vedat Muriç satışından rekor kıracak!

İngiltere Premier Lig’in devlerinden Tottenham’da teknik direktör Jose Mourinho, yönetime Fenerbahçe’nin bu sezonki en önemli gol silahı olan Vedat Muriç’in alınması konusunda baskısını sürdürüyordu.

Yakın zamanda Tottenham’ın süperstarı Harry Kane’in, “Kariyerimin sonuna kadar burada kalacağımı düşünmüyorum” demesi, İngiliz golcünün takımdan ayrılma ihtimalini güçlendirmişti. Kane’in gitmesi durumunda önlemini hemen almak isteyen Mourinho da, onun boşluğunu doldurmak için hemen harekete geçmişti. İşte bu doğrultuda Mourinho’nun, Vedat’ı ısrarla istediği ifade edilirken, 26 yaşındaki oyuncunun ülkesi olan Kosova’nın Futbol Federasyonu Başkanı Agim Ademi de bu haberi doğrulayan flaş bir açıklama yaptı. Ademi, “İngiliz kulübü Tottenham, Vedat’ı çok istiyor ve Fenerbahçe’nin belirleyeceği bonservis bedelini ödemeye hazır” dedi.





‘Napoli de çok istekli...’

Federasyon Başkanı Ademi, konuşmasının devamında ise “Vedat, İtalya’da birden fazla takımın da gündeminde. Napoli’nin Tottenham gibi transferde çok istekli olduğunu biliyorum” ifadelerini kullandı. Maddi anlamda her kulüp gibi zor günler geçiren Sarı- Lacivertliler’in, bu sezon başında Çaykur Rize’den 3.5 milyon Euro’ya aldığı yıldız forveti yüksek bir bonservis bedeliyle satarak, ekonomik anlamda rahatlamayı planladığı gelen haberler arasında yer alıyor. Fener’in, Vedat’ın satışından yaklaşık 30 milyon Euro’luk bir gelir elde etmeyi amaçladığı konuşuluyor. Kanarya’daki ilk sezonunda Vedat, 28 maçta rakip filelere 15 gol atarken, 4 da asist yapmıştı.

Vedat’ın ilk tercihi Ada

Kariyerinde bir anda zirve yapan Vedat Muriç, eğer şartlar oluşursa elbette kariyerini Avrupa’nın bir dev kulübünde sürdürmek istiyor. Tecrübeli oyuncunun ilk tercihinin ise kendisini isteyen kulüpler arasında Tottenham olduğu konuşuluyor. İngiltere Premier Ligi’nin hayranlarından olan Vedat, geçmişte Didier Drogba ve Diego Milito gibi o ana kadar dünya futbolunda adı çok fazla bilinmeyen ancak bu iki ismi büyük bir yıldıza dönüştüren Jose Mourinho ile çalışmanın hayalini kuruyor.

Cenk Tosun'u geçebilir

2018 yılında Beşiktaş formasıyla Şampiyonlar Ligi’nde başarılı maçlar çıkaran Milli futbolcumuz Cenk Tosun, ardından İngiltere Premier Lig’in önemli ekiplerinden Everton’a transfer olmuştu. Cenk için İngiliz temsilcisi, kasasından yaklaşık 27 milyon Euro bonservis bedeli çıkarmıştı. Bu Türkiye’den başka bir takıma transfer olan bir oyuncu için ödenen en yüksek ücret olarak tarihe geçmişti. Vedat’ın, olası Tottenham transferi halinde bu rekorun yeni sahibi olması bekleniyor.

Yusuf Dursun