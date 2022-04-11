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Fenerbahçe ve Türk futbolunun efsane ismi Can Bartu, kabri başında anıldı

Fenerbahçe ve Türk futbolunun efsane isimleri arasında yer alan Can Bartu, ölümünün 3. yılında kabri başında anıldı.

11 Nisan 2022, Pazartesi 16:48 Son Güncelleme:
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Fenerbahçe ve Türk futbolunun efsane ismi Can Bartu, kabri başında anıldı

Sarı-lacivertlilerin resmi sitesinden yapılan paylaşımda, "Kulübümüzün tarihinde çok önemli bir yeri olan, adı Fenerbahçemiz ile özdeşleşmiş efsanemiz Can Bartu, aramızdan ayrılışının 3. yılında mezarı başında anıldı. Karacaahmet Mezarlığı’nda gerçekleştirilen anma törenine Bartu ailesinin yanı sıra Genel Sekreterimiz Burak Çağlan Kızılhan, Yönetim Kurulu Üyemiz Simla Türker Bayazıt, kulüp çalışanları ile ile sevenleri katıldı. Merhumun ruhuna okunan duaların ardından anma töreni tamamlandı" denildi.

İHA

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