Fenerbahçe ile Trabzonspor bugün UEFA ile masaya oturacak ve son mali durumunu masaya yatıracak. UEFA Mali Fair Play Komitesi ile yapılan anlaşmalara uyum konusunda sıkıntı yaşayan iki kulüp, neden buna uyum sağlayamadıklarını anlatacak, çeşitli sunumlar yapacak. İki kulübün de sıkıntısının büyük olması, ceza ihtimalinin yüksek bulunması, böyle bir görüşmenin ortaya çıkmasına etkili oldu.

Sözler tutulmadı

Fenerbahçe, UEFA ile, 2016-17 sezonundan başlamak üzere yaptığı dört yıllık anlaşmaya göre, 2015/16 sezonu için azami 30 milyon euro, 2016/17 sezonu için azami 20 milyon euro, 2017/18 sezonu için azami 10 milyon euro başa baş hesap açığı vermeyi taahhüt etmişti.

Trabzonspor'un da durumunu anlatan başkan yardımcısı Önder Bülbüloğlu, "2016 yılında UEFA ile 3 yıllık bir sözleşme imzalamıştık. Bu süreç içerisinde mali olarak durumu düzelteceğimizi, futbol bütçemizi 20 milyon euro civarına çekeceğimizi, gelirlerimizin yüzde 60'ını futbola harcayacağımızı, borçları azaltacağımızı bildirerek 3 yıl önce ceza almamız kesinken UEFA'yı ikna edip ceza almamıştık. O sözleşmemiz doldu ve sona erdi. Onlar da incelediler. Şimdi gidip yeniden önümüzdeki dönemle ilgili toparlayacağımızı söyleyeceğiz, ikna etmeye çalışacağız" dedi.

TFF'den sunum

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Bankalar Birliği ile yapılacak anlaşmayı anlatmak için bugün UEFA'ya çıkarma yapıyor.

Kulüplerin mali sorumlulukları konusunda devrim niteliğinde bir yapılandırma hazırlığında olan TFF, Türkiye Bankalar Birliği ile yapılan anlaşmanın detaylarını UEFA'ya sunacak. TFF Başkanı Yıldırım Demirören ile birlikte yöneticilerden Servet Yardımcı, Hüsnü Güreli ve genel sekreter Kadir Kardaş'ın yer alacağı sunumda ayrıca yapılandırma sonrasındaki yaptırımlar konusunda gerekli olan talimat değişiklikleri de anlatılacak.

Bu konuda Avrupa futbolunun patronuyla birlikte hareket eden TFF, bu yapılandırmanın kulüplerin Finansal Fair Play kriterlerine uyumuna da yardımcı olacağını da iletmiş olacak. Türkiye 'Futbol Federasyonu'nun yapacağı bu sunum, kulüplerin elini de güçlendirmiş olacak.

Türkiye sözünü tuttu

2019 UEFA Süper Kupa Finali ve 2020 UEFA sampiyonlar Ligi Finali için UEFA'ya vergi istisnası taahhüdünde bulunan Türkiye, bu sözünü yerine getirdi. Resmi Gazete'de dün yayınlanan kanun değişikliğine göre, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu'ndaki değişikliğe göre, "2019 UEFA Süper Kupa Finali ve 2020 UEFA Şampiyonlar Ligi Finali müsabakalarına ilişkin olmak üzere Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA), katılımcı futbol kulüpleri ve organizasyonda görevli tüzel kişilerden iş yeri, kanuni ve iş merkezi Türkiye'de bulunmayanlara, bu müsabakalar dolayısıyla yapılacak mal teslimleri ve hizmet ifaları ile bunların bu müsabakalar dolayısıyla yapacakları mal teslimleri ve hizmet ifaları katma değer vergisinden müstesnadır" ifadesi kullanıldı.

(Milliyet)