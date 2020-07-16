Trabzonspor ve Fenerbahçe , Sinan Gümüş için kıyasıya bir yarış içinde. Geçen sezon Galatasaray ’dan İtalya’nın Genoa takımına transfer olan Sinan, devre arasında Antalyaspor’a kiralanmıştı. 26 yaşındaki sağ kanat, 11 maçta attığı 5 golle Güney ekibinin ligde kalması yolunda önemli katkı sağlamıştı. Bu performans sonrası Trabzonspor ile Fenerbahçe, Sinan Gümüş transferini bitirmek için düğmeye bastı.

Emre Belözoğlu devrede

Fırtına, Sinan’a 1 milyon Euro’dan 3 yıllık sözleşme önerdi. Hüseyin Çimşir’e yakın menajerler görüşmeleri yütürüyor. Fenerbahçe ise 1.2 milyon Euro’luk teklifini ilettiği 26 yaşındaki oyuncuyu ikna etti. Sinan da İstanbul’da yaşamaya ve Fener’e gelmeye sıcak bakıyor. Genoa’da 500 bin Euro alan yıldız ismin bonservis sorununu çözmek için de Emre Belözoğlu’nun İtalya’daki bağlantılarını devreye soktuğu bildirildi.

Yakup Çınar











