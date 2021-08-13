Golcü arayışlarını sürdüren Fenerbahçe 'nin listesinde olduğu belirtilen, Cornelius transferi öncesinde de ismi Trabzonspor ile anılan Beijing Gouan'ın golcüsü Cedric Bakambu'ya İspanya'dan yeni bir talip çıktı. Fichajes'in haberine göre Sevilla, Bakambu'yu kadrosuna katmak isteyen takımlar arasına eklendi.

Sevilla'da özellikle teknik direktör Julen Lopetegui'nin Bakambu'yu kadrosunda görmek istediği belirtiliyor. Lopetegui'nin talebi sonrasında Sevilla, transfer için harekete geçerken Fenerbahçe'nin de devrede olduğu ifade edilmekte.

Bakambu'yu İspanya'dan eski takımı Villarreal'in de transfer etmek istediği aktarılmakta. Kongolu golcü, 2015'te 7.5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Bursaspor'dan İspanyol ekibi Villarreal'e transfer olmuştu. Sonrasında ise 2018'de Bakambu, 40 milyon Euro'luk bonservis bedeliyle Çin ekibi Beijing Gouan'ın yolunu tutmuştu.