Norveç ekibi Bodo Glimt ile olan sözleşmesi biten Philip Zinckernagel'in Fenerbahçe ve Trabzonspor'un transfer listesinde olduğu iddia edilmişti. Watford ile sözleşme imzalayan Zinckernagel, Türkiye'den teklif aldığını doğruladı.

Daily Record'da yer alan açıklamalarında Zinckernagel; "Türkiye, Hollanda, Fransa, Suudi Arabistan ve Doğu Avrupa'daki birçok takımdan transfer teklifi aldım. Ek olarak Almanya'dan Schalke ve İskoçya'dan Celtic de vardı" ifadelerini kullandı.

Brexit öncesi karar vermek istediğinden en iyisinin Watford olacağını düşündüğünü belirten Zinckernagel, "Daha fazla para kazanacağım kulüplere gitmeyi seçebilirdim. Sportif mücadeleyi, paraya tercih ettim. Watford'dan 1.5 yıllık bir sözleşme aldım" dedi.