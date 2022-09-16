Jorge Jesus'u takımın başına getiren ve sezona iddialı bir giriş yapan Fenerbahçe , Şampiyonlar Ligi elemesinde Dinamo Kiev'e kaybetmiş ve UEFA Avrupa Ligi elemelerine düşmüştü. Devler Ligi hasreti 15 yıla çıkarken Sarı-Lacivertliler, Kupa 2 serüvenine iyi başladı. Önce Çek takımı Slovacko ardından da Avusturya ekibi Rapid Wien'i saf dışı bırakan Kanarya gruplara kalmayı başardı.

Kiev'i istedi, rövanşı aldı

Jesus kura öncesinde 'Umarım Dinamo Kiev'le aynı gruba düşeriz" dedi ve rövanş istediğini belirtti. Portekizli hocanın dileği gerçek oldu Kanarya; Dinamo Kiev, Rennes ve AEK ile B Grubu'na düştü. Fenerbahçe ilk maçını da Kiev'le oynadı ve Michy Batshuayi'nin attığı son dakika golüyle Ukrayna devini 2-1 devirdi. Kanarya dün de Fransız ekibi Rennes karşısında 2 farklı geriye düşmesine rağmen sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı.

İyi bir ivme yakaladı

Hem Süper Lig'de hem de Avrupa Ligi'nde iyi bir ivme yakalayan Sarı-Lacivertliler kasasını da doldurmayı başardı. Kupa 2'de gruplara kaldığı için 3 milyon 630 bin Euro (66.3 milyon TL) kazanan Fenerbahçe, Kiev galibiyeti için 630 bin Euro (11.5 milyon TL), Rennes beraberliği için de 210 bin Euro (3.9 milyon TL) aldı. Böylece Kanarya 81.7 milyon TL'nin sahibi oldu.





Hem kara bulutları dağıttı hem kasayı doldurdu

Geçen sezon Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Trabzonspor ise yeni sezona istediği gibi başlayamamıştı. UEFA Şampiyonlar Ligi elemesinde Kopenhag'a diş geçiremeyen ve Avrupa Ligi bileti alan Bordo-Mavililer, Süper Lig'de de inişli çıkışlı bir performans sergiledi. Kupa 2'ye de Ferencvaros mağlubiyetiyle giren Karadeniz ekibinde dün akşam alınan Kızılyıldız galibiyeti hem kara bulutları dağıttı hem de kasayı doldurdu.

Miktarı artırdı

Fırtına, Avrupa Ligi gruplarına kaldığı için 3 milyon 630 bin Euro'nun (66.3 milyon TL) direkt sahibi olurken, Kızılyıldız karşısında alınan 3 puanla da kazandığı miktarı artırdı. UEFA, Avrupa Ligi'nde galibiyet başına 630 bin Euro (11.5 milyon TL) veriyor. Böylece Trabzonspor şimdiden toplamda 77 milyon 800 bin TL'lik geliri cebine koydu.

Atalay Özçelikli