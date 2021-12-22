Önümüzdeki hafta oynanacak karşılaşmalarla birlikte Spor Toto Süper Lig’in ilk yarısı tamamlanacak. Takımlar da şimdiden devre arası transfer dönemi için çalışmalarına başladı. Gelecek ve gidecek oyuncularını belirlemeye çalışan kulüpler, mali kriterler çerçevesinde bu süreci en iyi şekilde geçirebilmenin hesaplarını yapıyor. Son yıllarda olduğu gibi Süper Lig’de transferin en fazla konuşulan isimlerinden biri de Başakşehir’in, Bosna-Hersekli futbolcusu Visca. Turuncu-lacivertli forma altında 10 yılı geride bırakan 31 yaşındaki oyuncu için Başkan Göksel Gümüşdağ, dün akşamki Giresunspor müsabakasının ardından, "Şu anda Türkiye’den ve Avrupa’dan teklif var. Türkiye’den 2 takım istiyor” açıklamasını yapmıştı. Visca’nın, Türkiye’ye taliplileri de Fenerbahçe ve Trabzonspor .

Trabzonspor’da Abdullah Avcı faktörü

Uzun yıllar Başakşehir’de, Visca’nın teknik direktörlüğünü yapan ve şu anda Trabzonspor’un başında şampiyonluk mücadelesi veren Abdullah Avcı, bu transferde bordo-mavililer için en büyük faktör. Tecrübeli futbolcunun, Avcı’nın sistemine aşina ve bireysel ilişkilerinin iyi olması Edin Visca için önemli bir etken. Gelecek hafta ligde ilk devrenin son maçında eski öğrencisi ve takımına karşı puan ya da puanlar alamaya çalışacak olan Abdullah Avcı da 31 yaşındaki oyuncuyu istediğini, "Visca gibi bir oyuncuyu tabii ki isterim. Herkes ister. Benim kolay karar verebileceğim bir şey değil, birçok detay var" sözleriyle aktarmıştı.

Fenerbahçe takas yönetimini düşünüyor

Bosna-Hersekli futbolcunun diğer talibi Fenerbahçe ise bu transfer için İrfan Can Kahveci’de olduğu gibi takas ve bir miktar para yönetimini kullanmak istiyor. Sarı-lacivertlilerde kadro dışı bırakılan Sinan Gümüş'ün, ocak ayında Başakşehir’in yolunu tutması bekleniyor. Fenerbahçe de Sinan’ın bonservisinin yanı sıra bir miktar para vererek bu transferi bitirmenin hesaplarını yapıyor.

İHA