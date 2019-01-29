Finansal Fair Play kriterlerine uyma konusunda büyük sıkıntı yaşayan kulüplerimiz, ara transfer döneminde ayağını yorganına göre uzatırken, 31 Ocak’ta UEFA ile yapılacak toplantı büyük önem kazandı.

Transferin son gününde yetkililerin karşısına çıkacağını açıklayan Fenerbahçe dışında bu randevuda gidecek diğer takım da Trabzonspor oldu. İki kulübe randevu veren UEFA yetkililerinin, önümüzdeki günlerde Galatasaray ile Beşiktaş’a da çağrıda bulunabileceği ifade edildi.

31 Ocak’taki randevu için dersini son derece iyi çalışan iki kulübün yanında Türkiye Futbol Federasyonu da yer alacak. Bunun bir ilk olduğu da dile getirildi. Bundan önce hiçbir federasyon, kulüplerle birlikte ortak hareket etmemiş, UEFA ile bu konuda bir görüşme yapmamıştı.

Yardımcı gidiyor

TFF 1. Başkanvekili ve UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı, UEFA’nın karşısına çıkacak, kulüplerin yanında olduğunu gösterecek. Bu toplantıdaki en önemli argüman, Türkiye Bankalar Birliği ile yapılacak anlaşma olacak. Kulüplerin, borç yapılandırmasında önlerine sürülecek koşullarla ilgili UEFA ile irtibat halinde olan Futbol Federasyonu, yaptırımlar için talimat değişikliği üzerinde çalışıyor.

Federasyon, yapılan bu çalışmalar karşılığında Avrupa futbolunun patronundan süre isteyecek.

Kulüplerin bu durumuyla yakından ilgilenen UEFA da yetkililerini iki kez Türkiye’ye gönderdi, gelişmelerle ilgili bilgi aldı. Fenerbahçe ile Trabzonspor, 31 Ocak’taki toplantıya umutla bakıyor.

Bilindiği gibi UEFA ile anlaşması bulunan Fenerbahçe, garanti verdiği koşulları karşılaması mümkün görünmezken, FIFA’dan transfer yasağı bulunan Trabzonspor da yeni bir krizle karşı karşıya kalmak istemiyor.

(Milliyet)