Turkish Airlines EuroLeague'de Final Four şansını kaçıran temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko, Basketbol Süper Ligi'nde şampiyonluk adına iddiasını sürdürürken önümüzdeki sezonun transfer çalışmalarını da yürütüyor. Fenerbahçe'nin LDLC ASVEL forması giyen Guerschon Yabusele'yi kadrosuna katmak istediği belirtildi.

25 yaşındaki Fransız oyuncu ile EuroLeague'in bir başka iddialı ekibi Real Madrid'in de ilgilendiği belirtiliyor. Fakat Yabusele'nin daha önce Boston Celtics formasıyla mücadele ettiği NBA'e geri dönmek istediği aktarılmakta.

Bu sezon ASVEL forması altında EuroLeague'de 30 maçta forma giyen Yabusele; 11 sayı, 4.2 ribaunt ortalamaları yakalamıştı.