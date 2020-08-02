Fenerbahçe ve Lazio arasında müthiş pazarlık!

Fenerbahçe ile İtalyan devi Lazio arasında müthiş transfer pazarlığı... İtalyanlar, Sarı-Lacivertliler'de sınıf atlayan Vedat Muriç'i transfer etmekte kararlı. Lazio Yönetimi, Fenerbahçe ile yaptığı ilk görüşmede, 15 milyon Euro'nun yanı sıra Ekvadorlu golcüsü Caicedo'yu teklif etti.

ARADA 5 MİLYON EURO FARK VAR

F.Bahçe ise yapılan ilk görüşmede teklifi beğenmedi. Vedat Muriç için 20 milyon Euro isteyen Sarı-Lacivertliler, tecrübeli golcü Caicedo'nun da bonservisiyle birlikte verilmesini talep etti.

FENERBAHÇE'DEN İNDİRİM YOK

Fenerbahçe ve Lazio arasındaki görüşmelerin önümüzdeki günlerde de devam edeceği öğrenildi. Ancak Sarı- Lacivertliler'in 20 milyon Euro'luk ücretten kesinlikle inmeyeceği öğrenildi.

3.5 MİLYONA GELMİŞTİ

F.Bahçe'nin Kosovalı golcüsü Vedat Muriç geçen sene Çaykur Rize'den transfer edilmişti. Kanarya bu transfer için Karadeniz ekibine 3.5 milyon Euro bonservis bedeli ödemişti.

30 MAÇTA 9 GOLE İMZA ATTI

Lazio forması giyen 31 yaşındaki Ekvadorlu Felipe Caicedo'nun kulübüyle olan sözleşmesi 2022 yılında sona eriyor. Tecrübeli golcü bu sezon İtalya Ligi'nde 30 maçta 9 gol attı. (Takvim)