Gelecek sezon için transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe ve Galatasaray, Benfica forması giyen orta saha oyuncusu Ljubomir Fejsa için tekliflerini iletti.

Record ve O Jogo'da yer alan haberlere göre Benfica, Fenerbahçe ve Galatasaray'dan gelen teklifleri kabul etti ve Fejsa'ya iletti. Haberde, Benfica ile ABD'de kampta olan Fejsa'nın kararını verdikten sonra ABD kampı bitiminde yeni takımının belli olacağı detayı da verildi.

30 yaşındaki Fejsa, 6 sezondur Benfica forması giyiyor. Tecürbeli futbolcunun yeni sezonda başka bir takımın formasını giyemeye kesin gözüyle bakılıyor.

NTV Spor