İtalyan basınında çıkan haberlere göre; Fenerbahçe’nin gündeminde olduğu iddia edilen Puscas için Galatasaray devreye girdi. 23 yaşındaki Rumen forvet için Sarı-Kırmızılılar’ın ısrarcı olduğu ve bu transferi bitirmek için harekete geçtiği öğrenildi. Rumen basını da bu transferle ilgili haberler yapıldı. Futbolcuya başka kulüplerin de talip olduğu fakat şu ana kadar en kararlı önerinin Galatasaray’dan geldiği kaydedildi.

MİLLİ TAKIMDA COŞTU

Sarı-Kırmızılı takımın hocası Fatih Terim’in de yönetimle yaptığı görüşmede, Puscas için “Hemen alınsın” şeklinde rapor verdiği kaydedildi. Palermo formasıyla geçtiğimiz sezon Serie B’de 33 karşılaşmaya çıkan George Puskas, 9 gol atarken 3 de asist yaptı. İlk kez 2018 yılında Romanya A Milli Futbol Takımı’na seçilen başarılı futbolcu, milli formayla 8 mücadele tam 4 kez gol sevinci yaşadı. (Akşam)