Spor Toto Süper Lig'de devre arası transfer dönemi resmen başladı. Kulüpler, eksikleri doğrultusunda yeni isimleri kadroya katmanın çalışmalarını yürütüyor. Şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe ve Galatasaray da transfer çalışmalarına hız verdi.





GÜNDEMDEKİ İSİM HAJI WRIGHT

Amerika Birleşik Devletleri Milli Takımı ile Katar'daki Dünya Kupası'nda boy gösteren Haji Wright transferin gözde ismi durumunda... 24 yaşındaki forvet oyuncusunu hem hem Fenerbahçe, hem de Galatasaray istiyor.

Yıldız ismin yeni adresinin neresi olacağı henüz belli değli.

SEZON BAŞINDA İSTEMEDİLER

Antalyaspor'un yıldız ismi sezon başında Galatasaray ve Trabzonspor 'un gündemine gelmiş, ancak iki kulüpte iki milyon Euro'ya transfer edebilecekleri oyuncuyu kadroya katmayı tercih etmemişti.

HAJI WRGIHT'A RAUL ETKİSİ

Haji Wright 2015 yılında Los Angeles Galaxy'nin akademisinden New York Cosmos'a transfer oldu. O dönem 17 yaşında olan Haji Wright, İspanyolların efsane ismi Raul Gonzalez Blanco ile aynı takımda oynama şansı yakaladı.

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Wright, o günler ve Raul hakkında geçmişte verdiği bir röportajda şu ifadeleri kullanmıştı; "New York Cosmos'da ondan çok şey öğrendim. Bana nasıl doğru pozisyon alacağımı ve topa nasıl vurmam gerektiği konularında bilgilendirdi.

Sadece birkaç oyuncunun böyle bir şansı vardı. Benim için çok büyük bir avantajdı."

Haji Wright, New York Cosmos'un ardından Raul'un daha önce forma giydiği Schalke 04'e transfer olmuştu.

NASIL KEŞFEDİLDİ?

Haji Wright ilk olarak, 16 yaşındayken Türkiye'de düzenlenen Ege Cup'ta scoutların dikkatini çekiyor. Bu turnuvada sağ ön oynayan Wright, bir süre sonra Schalke 04'ün yolunu tuttu.

Almanya'daki U19 yarı finalinde de boy gösteren Haji Wright, Antalyaspor Başkanı Aziz Çetin'e menajerler tarafından önerildi. Başkan Çetin de, scout ekibinden oyuncunun araştırılmasını istedi.





Ege Cup finali ve Almanya U19 şampiyonlarında daha önce izlemiş olan şimdilerde Antalyaspor'da şef scout olarak görev yapan Ferda Ramanlı ve ekibi oyuncunun son durumunu izleyerek bir kez daha raporladı ve Antalyaspor önce kiralık ardından da bonservisiyle kiraladı.

İyi bir scout ekibinin ne kadar önemli olduğu Haji Wirght'ın durumunda bir kez daha ortaya çıkarken, sık sık transfer yasağı alan kulüplerin artık bu departmanlara daha fazla yatırım yapması tek çıkış yolu olarak gösteriliyor.

YENİ ADRESİ NERESİ OLACAK?

Süper Lig'den Fenerbahçe ve Galatasaray'ın istekli olduğu Haji Wright için Avrupa'dan da teklifler var. Özellikle Premier Lig'den Crystal Palace oyuncuyu transfer etmeyi çok istiyor.

İngiliz ekibinin transfer teklifi yaptığı Haji Wright'ın Türkiye'den de Galatasaray çok istekli. Sarı - kırmızılılar transferi bitirmek için temasları sıklaştırdı.





SEZONA DAMGA VURAN İSTATİSTİKLER

Başarılı oyuncu Süper Lig'de gösterdiği dikkat çeken performansını istatistiklerine de yansıttı. 193 boyuna rağmen sahadaki müthiş hızı, rakiplerinin korkulu rüyası oldu.

Haji Wright, Comporisonator verilerine göre; Süper Lig'de 76 kez ile en fazla dripling yapan, 39 kez ile en fazla başarılı driplinge sahip olan ve 124 kez ile de en fazla atak aksiyonuna giren oyuncusu konumunda.





Sivasspor'da forma giyen Mustapha Yatabare'den sonra 294 kez ile en fazla ofansif bire bir mücadeleye giren ABDli yıldız, bu mücadelelerin 109'undan galip çıkmayı başardı.

GOL KRALLIĞINDA İDDİALI

Haji Wirght, Süper Lig'in gol krallığında da iddialı... 13 golle Enner Valencia'nın ilk sırada yer aldığı gol krallığı yarışında 10 golle, Diagne ile birlikte ikinci sırayı paylaşıyor.

Burak Özdemir | Fanatik.com.tr