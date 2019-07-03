Yaşadığı ekonomik sıkıntılar nedeniyle İtalya Futbol Federasyonu tarafından Serie C'ye düşürülen Palermo'nun 23 yaşındaki golcüsü George Puscas, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin transfer gündemindeydi. Rumen santrfor, geleceğiyle ilgili olarak İtalya'da yayım yapan Tutto Mercato Web adlı internet sitesine çok çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Takımının Serie D'ye düşme ihtimalinden ötürü çok üzgün olduğunu ifade eden golcü futbolcu, transferi hakkındaysa "Birkaç gün dinleneceğim. Palermo'yla alacaklarım üzerine yaptığımız görüşmeden olmulu bir sonuç çıkmasını umuyorum. Açıkçası İtalya'da kalmak istiyorum ama diğer seçenekleri de değerlendiriyorum. Bu, yalnızca bana bağlı olan bir durum değil." şeklinde konuştu.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler