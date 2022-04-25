Fenerbahçe ve Galatasaray 'ın transfer listesinde yer alan James Rodriguez'in geleceği belli oluyor. Katar'da mutlu olmayan 30 yaşındaki Kolombiyalı yıldız, formasını giydiği Al-Rayyan'dan ayrılmaya hazırlanıyor.

TNT Sports'un haberine göre Birleşik Arap Emirlikleri'nden Al-Ain, James Rodriguez'i transfer etmeye çalışıyor. En son Mart ayında bir maçta forma giyen ve Katar'da mutlu olmayan 30 yaşındaki oyuncu, Al-Rayyan'dan ayrılmaya kararlı.

Fenerbahçe ve Galatasaray da devrede

James Rodriguez'in geçtiğimiz günlerde Avrupa'ya dönceğine yönelik haberle gündeme gelmişti. İddialara göre Atletico Madrid'in yanı sıra Fenerbahçe ve Galatasaray da Kolombiyalı futbolcu ile ilgileniyordu. Ancak haberde aktarılan bilgilere göre Al-Ain, James Rodriguez'i transfer etmeye oldukça yakın.

Kariyerinde Bayern Münih ve Real Madrid gibi Avrupa devlerinin formasını da giyen Kolombiyalı oyuncu, geçtiğimiz Eylül ayında Everton'dan Katar ekibi Al-Rayyan'a transfer olmuştu.

Bu sezon 14 maçta forma giyen James Rodriguez, 5 gol ve 7 asistlik performansa imza atmıştı.



