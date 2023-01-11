Antalyaspor'un Haji Wright, transfer döneminin en çok konuşulan isimlerinden biri olacak. Süper Lig'in devleri, ABD'li golcünün transferi adına karşı karşıya gelirlerken yurt dışından da ciddi takımlar devreye girmiş durumdalar.









Galatasaray 'dan atak

Süper Lig'de muhteşem bir hava yakalayan ve 7 maçlık galibiyet serisi yakalayan Cim Bom, transferde de gaza bastı. Benfica'dan kiralanan Haris Seferovic'in performansından memnun kalmayan Sarı Kırmızılılar, Antalyaspor'dan Haji Wright'a kanca attı.

Kazımcan ve Emre Taşdemir'in sakatlığında yeniden sol bekte görev alan Van Aanholt ile yolları ayırmayı planlayan ve sol bek arayışına giren Galatasaray, Güray Vural'ı da listesine dahil etti.

4 milyon Euro + 3 oyuncu

ABD'li golcü için Akdeniz ekibine 4 milyon Euro bonservis bedeli öneren Cim Bom, Antalyaspor'un takasta istediği isimleri de kabul etti.

Haris Seferovic, Yunus Akgün ve Mathias Ross'un sezon sonuna kiralanmasına 'tamam' diyen Sarı Kırmızılılar, pakete sol bek Güray Vural'ı da eklemek istiyor.

Yunus Akgün sürprizi

Geçtiğimiz sezon Adana Demirspor'da harikalar yaratan Yunus Akgün, sezona iyi başlasa da devamını getiremedi.

Formasını Rashica'ya kaptıran Yunus, Okan Buruk'un hamle oyuncusu olurken Wright transferinde ısrarcı olan Cim Bom'un milli oyuncunun kısa süreliğine ayrılmasına onay verdiği öğrenildi.

Fenerbahçe 'den Bünyamin ve Wright hamlesi

Fenerbahçe, Bünyamin Balcı ve Haji Wright için Antalyaspor ile temasa geçti.

Kulüplerin iki futbolcunun transferi için görüşmelere başlayabileceği öğrenildi.

Başkandan açıklama

Antalyaspor Başkanı Aziz Çetin, lig lideri Galatasaray’ın gündeminde yer aldığı iddia edilen Haji Wright’a çok sayıda teklifin olduğunu ve birçok takımla görüştüklerini ifade ederken, 34 yaşındaki sol bek oyuncusu Güray Vural’a Galatasaray’dan teklif olduğunu ancak takımdan gitmeyeceğini düşündüklerini ifade etti.

'Wright'a birden fazla teklif var'

Bu sezon başında 3 yıllık sözleşme imzalayan ve ligde attığı 10 golle takımın en skorer ismi olan Haji Wright’a çok sayıda teklifin olduğunu söyleyen Çetin, “Haji Wright’a birden fazla teklif var. Herkes teklif veriyor ancak henüz kimseyle yüz yüze görüşmedik. Yüz yüze görüştükten sonra kesin kararımızı vereceğiz. Şu ana kadar yapılan teklifler arasında para ve takas gibi durumlar söz konusu oldu” dedi.

'Güray'ın gideceğini düşünmüyoruz'

Galatasaray’ın gündeminde olduğu söylenen Güray Vural ile ilgili ise Aziz Çetin, “Güray’a Galatasaray’dan bir teklif var. İlginin olduğunu biliyoruz ancak Güray Vural’ın takımdan gideceğini düşünmüyoruz” diye konuştu.

Palace yolcusu

Antalyasporlu Haji Wright’a Atalanta’dan sonra Crystal Palace talip oldu... Fenerbahçe’nin bir süredir nabız yokladığı, Galatasaray’ın da devreye girdiği yıldız oyuncunun Premier Lig’e transferi yüksek ihtimal olarak gözüküyor. Akdeniz ekibi 10 milyon Euro bonservis istiyor.

Antalyaspor’un golcü futbolcusu Haji Wright’ın talipleri artıyor. Atalanta’nın yakın takibe aldığı ABD’li futbolcu için Premier Lig ekibi Crystal Palace da devreye girdi. İtalya Serie A takımlarından Atalanta ile birlikte 4 kulübün takibe aldığı Haji Wright için Premier Lig temsilcisi Crystal Palace da artık masada. Kırmızı-Beyazlılar’la temas kuran İngiliz ekibinin, transferde en güçlü aday olduğu da gelen haberler arasında yer aldı.

Haji Wright için 10 milyon Euro bonservis belirleyen Antalyaspor, bu rakamın altına transfere onay vermiyor. Fenerbahçe’nin bir süredir temasta olduğu oyuncu için Galatasaray da yarışa girmişti. Ancak Antalyaspor’un belirlediği bonservis bedeli Süper Lig’in iki devine de yüksek geldi. Takas içerikli teklifleri şimdilik değerlendirmeye almayan Akdeniz temsilcisi, İngiliz ekibiyle bu hafta içerisinde resmi görüşmede bir araya gelerek işe nokta koymayı hedefliyor.

Kampta Antalya’daydı

Crystal Palace, Dünya Kupası arasında kamp yeri olarak da Antalya’yı tercih etmişti. Burada Antalyaspor’un da dahil olduğu Winter Football Series’e katılan İngiliz ekibi, hazırlık maçlarında Trabzonspor ve Napoli ile karşılaştı. Trabzonspor ile 2-2 berabere kalan Premier Lig ekibi, Napoli’ye ise 3-1 kaybetti.