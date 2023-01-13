Süper Lig’in devleri, transfer çalışmalarını sürdürürken Wout Weghorst’un da ayrılığı sonrası üç büyükler için öncelik golcü transferine dönmüş durumda… Fenerbahçe ve Galatasaray ’ın hedefinde yer alan golcü oyuncu için Beşiktaş da devreye girdi.

ŞENOL GÜNEŞ İLE GÖRÜŞTÜ

Orhan Yıldırım'ın haberine göre; Weghorst, sabah idmanı öncesinde Şenol Güneş'le özel bir görüşme gerçekleştirdi. Weghorst'un Güneş'e İngiltere'ye transfer olma kararını bizzat bildirdiği belirtiliyor. Takımla çalışmayan golcü oyuncu, sonrasında da İstanbul’dan ayrıldı.

İSTANBUL'DAN AYRILDI!

Weghorst, İstanbul'dan özel uçak ile ayrıldı. İngiliz ekibi Manchester United ile anlaşan Hollandalı golcü Wout Weghorst, İngiltere'ye gitti

SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇECEK

Weghorst'un ayrıca yarın sabah Manchester United için sağlık kontrolünden geçeceği belirtiliyor.

SÖZLEŞME DETAYLARI NETLEŞTİ

Hollandalı yıldız, takım arkadaşları ve teknik ekip ile vedalaşıp eşyalarını toplamıştı. Beşiktaş 2.8 yıllık garanti ücreti ve 200 bin bonus olmak üzere Weghorst’un kontratında yazan toplam 3 milyon Euro’yu tahsil edecek. Bu rakamın Manchester United tarafından ödeneceği bildirildi.

ABOUBAKAR İLE GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

Weghorst'la yollarını ayıran Beşiktaş, eski futbolcusu Vincent Aboubakar ile görüşmelerini sürdürüyor. Kamerunlu oyuncuyla yapılan ilk görüşme olumlu geçerken 30 yaşındaki oyuncunun da tekrar siyah-beyazlı formayı giymeye sıcak baktığı öğrenildi.

Weghorst'un da gidişiyle Beşiktaş, Aboubakar ile yürüttüğü görüşmeleri sıklaştırmayı planlıyor.

DEMBELE, MURIEL, HAJI WRIGHT…

Beşiktaş’ta golcü transferi için çalışmalar sürerken Fenerbahçe ve Galatasaray da ortak hedeflerine bir yenisini Antalyaspor’dan Haji Wright ile ekledi.

Daha önce Moussa Dembele ve Luis Muriel için de adı geçen iki kulüp, bu kez Haji Wright transferi için girişimlerde bulunuyorlar.

ASLAN'DAN WRIGHT HAMLESİ

Galatasaray golcü transferi doğrultusunda yine hareketli günler yaşıyor. Sarı- Kırmızılılar, Antalyaspor formasıyla müthiş bir patlama yapan ve Dünya Kupası'nda da ABD formasıyla gol atmayı başaran Haji Wright'ı renklerine bağlamayı hedefliyor. Bu sezon ligde 16 maçta 10 kez ağları havalandıran 24 yaşındaki santrfor için kesenin ağzını açan Galatasaray Yönetimi, bonservis ücreti artı takas formülüyle işi bitirmeye çalışıyor. Tarafların görüşmelere başladığı, Sarı-Kırmızılılar'ın kadrosundaki bazı oyuncuları bonservisiyle bazılarını da kiralık olarak önerdiği ve Antalya cephesinden haber beklediği öğrenildi.

PİYASASI YÜKSELİYOR

Antalyaspor ise kapıyı 10 milyon Euro'dan açarken, Galatasaray'ın bu transferde işi hiç kolay olmayacak gibi görünüyor. Çünkü golcü arayan Fenerbahçe de Wright için devrede. Son olarak da İngiliz kulübü Crystal Palace'ın da Haji Wright'ı gözüne kestirmesi, piyasayı bir hayli yükseltmiş durumda. Antalyaspor, geçen sezon Danimarka temsilcisi Sönderjyske'den kiraladığı, bu sezon başında da bonservisini 2 milyon Euro'ya aldığı ABD'li golcüden büyük kâr elde etmeye hazırlanıyor.

ÜÇ BÜYÜKLERİN YENİ HEDEFİ!

Fenerbahçe ve Galatasaray’ın bir süredir gündeminde olan Rangers’ın golcüsü Alfredo Morelos için Beşiktaş da devreye girdi. Siyah-Beyazlılar, Weghorst’un ayrılığı sonrası Morelos’u listesine ekleyerek transfer yarışına dahil oldu.

BEŞİKTAŞ ARA TRANSFERDE İSTİYOR

Alfredo Morelos’un Rangers ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Fakat İskoç basınından Ibrox Noise, Beşiktaş’ın Kolombiyalı oyuncuyu ara transferde kadrosuna katmak istediğini belirtiyor.

Weghorst’un gidişinden kaynaklı oluşan boşluğu Morelos ile doldurma planı var.

RIDVAN TRANSFERİ GERÇEKLEŞMİŞTİ

Beşiktaş ile Rangers’ın ilişkileri Rıdvan Yılmaz transferinden dolayı iyi durumda.

Yaz aylarında birçok takımın kadrosuna katmak istediği milli oyuncu, İskoç ekibine transfer olmuştu.

SÜPER LİG AVANTAJLI

Ibrox Noise; Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray’ın istediği oyuncu için Meksika’dan Tigres’in de devrede olduğunu belirtti.

Oyuncunun ülkesine yakınlık ile bu teklife sıcak bakabileceği aktarılsa da maddi şartlar açısından Süper Lig ekiplerinin daha iyi imkanlar sunmalarının beklendiği ifade edildi.