Vedat Muriç transferinde Fenerbahçe'ye rakip olan Galatasaray, ikinci kez ezeli rakibinin karşısına çıktı. Fenerbahçe'nin almak istediği konuşulan George Puscas için Cimbom'un da devreye girdiği iddia edildi. Palermo'nun 23 yaşındaki Rumen forvetini bir süredir takip eden Galatasaraylı scoutların, teknik ekibe olumlu rapor verdiği öğrenildi. Teknik direktör Fatih Terim'in durumunun araştırılmasını istediği Puscas için Rumen basını, en ciddi teklifin Galatasaray'dan geldiğini yazdı.

KULÜBÜYLE 2022'YE KADAR SÖZLEŞMESİ VAR

Geçen yaz 3.3 milyon Euro'ya Palermo'ya transfer olan ve Serie B'de 33 maçta 9 gol, 3 asistle oynayan Puscas, Romanya Milli Takım formasıyla da Avrupa Şampiyonası elemelerinde iki kez ağları sarstı. Yaşadığı derin ekonomik sıkıntılar nedeniyle Serie C'ye düşürülen Palermo'nun satmaya hazır olduğu George Puscas'ın kulübüyle 2022'ye kadar kontratı bulunuyor.

(Sabah)