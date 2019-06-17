Türkiye'de yaz transfer döneminin resmen başlamasının ardından Portekiz basını, ezeli rakipler Galatasaray ve Fenerbahçe ile ilgili gündem yaratan bir iddia ortaya attı. Ülkede yayım yapan O Jogo gazetesinin okuyucularıyla paylaştığı özel habere göre iki kulüp, Çin Süper Ligi ekibi Guangzhou Evergrande'nin formasını giyen Nemanja Gudelj için karşı karşıya geldi.

Haberde 27 yaşındaki Sırp ön liberoyu geçtiğimiz sezon kiralık olarak oynatan Sporting Lizbon'un oyuncuyu kadrosunda tutmak istediği ancak Fenerbahçe, Galatasaray, Newcastle United ve Real Betis karşısında şansının çok az olduğu ifade edildi. Guangzhou ile olan sözleşmesi yıl sonunda bitecek olan Gudelj'in güncel piyasa değeri 6,5 milyon euro olarak gösteriliyor.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler