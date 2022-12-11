Fenerbahçe ve Galatasaray , ara transfer döneminde kadrolarını güçlendirmek adına çalışmalarını sürdürüyorlar. Özellikle yabancı kuralı nedeniyle Süper Lig'in devleri, yerli oyunculara yönelmiş durumdalar.

Samet Akaydın gündeme gelmişti

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın bu sezon gösterdiği performansla milli takıma kadar yükselen Samet Akaydın ile ilgilendikleri belirtiliyordu. Özellikle Fenerbahçe'nin Samet transferi konusunda önemli aşama kaydettiği ifade edilse de Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella, FANATİK'e yaptığı özel açıklamalarda bu transfere karşı durduğunu belirtmişti.

'Samet'i satarsak bakkala döneriz'

FANATİK'te Tunç Kayacı ve Ömer Necati Albayrak'ın sorularını yanıtlayan Vincenzo Montella; Fenerbahçe'ye transferi gündemde olan Samet Akaydın'ın durumuna ilişkin, "Tayyip Talha'yı satmak zorunda kaldık, ancak Samet Akaydın'ın gitmesini istemiyoruz çünkü bakkala dönmek istemiyoruz. Sürekli al-ver yaparak başarılı olamayız. İlk 11'inizden çok oyuncunun ayrılması her takımın kaldırabileceği bir şey değil" açıklamasını yapmıştı.





Stopere yeni aday

Süper Lig'in devleri, kadrolarına yerli bir stoper takviyesi yapmak istiyorlar. Bu doğrultuda yeni aday da belirlenmiş durumda. Yerli statüsünde forma giymesiyle avantaj sağlayan bu isim, özellikle son haftalardaki formuyla dikkat çekmişti.

Baniya hamlesi!

TuttoMercatoWeb, Fatih Karagümrük'ün stoperi Rayyan Baniya ile birçok kulübün ilgilendiğini ifade etti. Bu takımlar arasında Türkiye'den Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da olduğu aktarıldı.

Yerli statüsünde oynuyor

Babası Beninli, annesi Türk olan İtalyan oyuncu, yerli statüsünde oynayabiliyor. Rayyan Baniye, daha önce FANATİK'e özel açıklamalarda bulunmuştu.

'Kendimi Türk hissediyorum'

FANATİK'ten Atalay Özçelikli'ye konuşan Baniya, "Kendimi Türk hissediyorum çünkü Türk bir annenin oğluyum. A Milli Takım'da oynamak benim küçüklük hayalimdi. Başkanımız Süleyman Hurma da benim Türk Milli Takımı'nda oynamamı istiyor. Tabii ki Benin'den de İtalya'dan da beni izleyenlerin olduğunu biliyorum. Ancak benim ilk tercihim her zaman Türk Milli Takımı olacak" demişti.





Son haftalarda dikkat çekti

Rayyan Baniya, geçtiğimiz sezon Fatih Karagümrük formasıyla Süper Lig'de 2 maça çıkabilmişti. Bu sezon Andrea Pirlo yönetiminde daha çok şans bulan stoper, son haftalarda hücum katkısıyla da dikkat çekti.

Bu sezon Süper Lig'de 6 maça çıkan Baniya, Fatih Karagümrük'ün Dünya Kupası arası öncesi oynadığı son maçta Gaziantep FK'ya karşı 2 gol atmayı başardı ve 2-0 geri düşen takımını 2-2'ye taşıyıp 3-3 ile gelen beraberlikte büyük pay sahibi oldu.

İtalya'dan da talipleri var

TuttoMercatoWeb, oyuncuyla ilgilenen kulüplerin sadece Fenerbahçe ve Galatasaray olmadığını aktardı. İtalyan oyuncu için Roma ve Torino'nun da devrede olduğu belirtildi. İtalya ve Türkiye'den ikişer talibin yanı sıra iki Alman kulübünün de oyuncuyla ilgilendiği ifade edilmekte.

İtalyan kulüplerinin takibindeki Baniya, Fatih Karagümrük dönemi öncesinde İtalya'da Modena, Verona, Renate ve Mantova kadrolarında yer almıştı.

Karagümrük'ten yüksek talep

2021'in yaz aylarında takıma katılan Baniya'nın Fatih Karagümrük ile Haziran 2025'e kadar bir sözleşmesi bulunuyor. İstanbul ekibinin Baniya için 5-7 milyon Euro düzeyinde bir bonservis bedeli talep ettiği aktarılmakta.