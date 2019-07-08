Fenerbahçe ve Galatasaray yine karşı karşıya! Deniz Türüç...

Ezeli rakipler, Vedat Muriç savaşının yankıları bitmeden yeni bir transfer kapışmasına daha girdi. Bu kez ortak hedef Deniz Türüç.

Kayserispor’un yıldızı için önemli adımlar atan Sarı-Kırmızılılar, imza aşamasına getirdiği bu transferde yine ezeli rakibiyle karşı karşıya geldi. Kayseri Yönetimi, Cim Bom’un 3 milyon Euro’luk teklifini düşünedururken, Fener, transfer masasına 4 milyon Euro’luk öneriyle oturdu.

Ekonomik sıkıntılar yaşayan Kayserispor’da Başkan Erol Bedir’in 5 milyon Euro talep ettiği öğrenildi. Önümüzdeki yıl sözleşmesi bitecek olan Deniz Türüç ise şu anda tatil yaptığı Hollanda’da gelişmeleri takip ediyor.