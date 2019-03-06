Bundesliga devi Borussia Dortmund’un alt yapısından yetişen ve oynadığı futbolla hem Galatasaray hem de Fenerbahçe’nin ilgisini çeken 19 yaşındaki Hüseyin Bulut, Süper Lig devlerine göz kırparken, oyuncunun Dortmund’la olan sözleşmesinin sezon sonunda sona erecek olması iki kulübü harekete geçirdi. 10 numara ve kanat forvet mevkisinde oynama yeteneğine sahip olan Hüseyin Bulut için B.Dortmund’un uzun süreli kontrat teklif ettiği öğrenilirken, yetenekli futbolcunun bu teklifi elinin tersiyle ittiği ve Türkiye’ye gelmek istediği belirtildi.

COMOLLİ HAREKETE GEÇTİ BİLE

Alman pasaportu olduğu için Türkiye Genç Takımları’nda resmi maçlara çıkamayan Hüseyin Bulut müthiş yeteneğiyle kendisini izleyenleri büyülerken, geçtiğimiz günlerde Stuttgart alt yapısından keşfedilip Fenerbahçe’ye transfer edilen Okan Turp için hiçbir özveriden kaçmayan Damien Comolli’nin Hüseyin için de elini çabuk tutacağı ifade edildi.

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BAYERN MÜNİH'E GOL ATMIŞTI

B.Dortmund formasıyla gençler bazında birçok başarının altına imza atan 19 yaşındaki Hüseyin 2017’de Almanya U19 Şampiyonluk maçında 40 bin seyirci önünde Bayern Münih’e attığı golle yıldızlaşırken, genç yeteneğin milli takım hocalarının olumlu referansıyla Fenerbahçe ve Galatasaray’ı harekete geçirdiği bildirildi.

Kaynak: Akşam