Son dakika... Yeni sezonda hem Avrupa'da hem de Süper Lig'de başarı isteyen Galatasaray ile Fenerbahçe , transfer çalışmalarına hız verdi. Sarı-lacivertliler dün Serdar Dursun'u kadrosuna kattığını açıkladı. Sarı-kırmızılı takım ise Alpaslan Öztürk ve Aytaç Kara'ya imza attırmıştı. Ezeli rakiplerin transferde bir kez daha karşı karşıya geldiği ifade edilirken, dişli bir rakip çıktı.

Son 3 sezonu Liverpool'da geçiren ve 63 maça çıkan Shaqiri, beklediği kadar süre alamadığı için takımdan ayrılmak istiyor. Yıldız ismin hangi takıma gideceği ise merak konusu. EURO 2020'de İsçivre forması giyen 29 yaşındaki futbolcu, kadarını turnuvadan sonra verecek.





İsviçre'nin en büyük silahı olan Xherdan Shaqiri'yi Sevilla, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın istediği biliniyor. İngiliz basınında yer alan habere göre İsviçreli yıldıza bir takım daha talip oldu.

Tottenham'dan gönderildikten sonra İtalyan devi Roma'nın başına geçen Jose Mourinho, müthiş bir rekabetin yaşanacağı Serie A'da başarılı olmak için geniş bir kadro kurmayı planlıyor. Portekizli teknik adamın hedefleri arasında ise Shaqiri de yer alıyor. Yıldız isim, İsçivre'nin İtalya ile oynayacağı EURO 2020 A Grubu mücadelesi öncesinde açıklamalarda bulunurken, transferine dair de konuştu.





Deneyimli futbolcu, "Şu anda transferi konuşmak istemiyorum. Avrupa Şampiyonası'ndayız ve buraya odaklandım. Elbette turnuvadan sonra menajerimle konuşacağım ve geleceğime ilişkin karar vereceğiz. Nerede devam edeceğime karar vereceğiz.

Shaqiri'nin Premier Lig devi Liverpool ile 2 yıllık daha kontratı var. Ancak oyuncunun İngiliz ekibinden ayrılması sürpriz olmayacak.

İsviçreli futbolcu geçen sezon tüm kulvarlarda toplamda 22 maça çıkarken 1 gol 4 asistlik katkı sağladı. (Sabah)



