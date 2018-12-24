Netmarble Türkiye tarafından yayınlanan, Türkiye’nin ilk mobil espor oyunu Paramanya için 22-23 Aralık 2018 tarihlerinde Güney Kore’nin başkenti Seul’daki OGN Stadium’da Paramanya Dünya Şampiyonası düzenlendi. Mobil oyun alanında bir ilk olacak şampiyonaya Türkiye’den Anıl Çağlar Çiçekdal 1907 Fenerbahçe formasıyla, Gökhan Yıldırım ise Galatasaray Espor formasıyla katılarak Türkiye’yi başarılı bir şekilde temsil etti.

Anıl Çağlar Çiçekdal Tayvanlı SKY'a karşı, Gökhan Yıldırım ise Taylandlı “Zigko888” takma isimli esporcuya karşı 2-0'lık sonuçlarla mağlup olarak elendiler. Bölgemiz adına yarışan bir diğer oyuncumuz Suudi Arabistan finalisti Ahmed Aljishi ise turnuvada yarı finale çıkma başarısı gösterdi.

Turnuva şampiyonu olan Koreli BJ Duo yaklaşık 200 bin TL para ödülünün yanında oyun içi 100 bin elmas kazandı. Ayrıca BJ Duo'nun özelliklerine sahip “S+ Özel Karakteri Kartı”na da sahip oldu.

Gelecek yıl hedef yarı final

Anıl Çağlar Çiçekdal ve Gökhan Yıldırım ilk kez uluslararası bir şampiyonada Türkiye’yi temsil etme fırsatı bulduklarını, önemli bir deneyim kazandıklarını belirterek, “Gelecek yıl şampiyonaya daha iyi hazırlanacağız. Burada olası rakiplerimizi tanıma fırsatı bulduk. Bizim için önemli olan tecrübe sahibi olmak ve istikrarlı bir şekilde bu tür uluslararası turnuvalarda kulübümüzü ve ülkemizi temsil etmek. Gelecek yıl hedefimiz yarı finale kadar yükselmek. Bu hedefimize ulaşmak için bir çok çalışacağız ve başarılı olmak için elimizden geleni yapacağız” diye konuştular.

Türkiye’nin 1 numaralı mobil espor oyunu

Ücretsiz indirme, Türkçe seslendirme, tüm mobil cihazlara uyumluluk gibi özelliklerin yanı sıra Paramanya, oyunculara zarları yuvarlayıp ister arkadaşlarıyla ister aileleriyle dünyayı turlama fırsatı sunuyor. Ayrıca oyunda bulunan birbirinden farklı haritalar, yepyeni karakter kartları, aksesuarlar ve zar tiplerinin kombinasyonuyla mobil masa oyunlarına strateji faktörünü de katıyor.

Her hafta yapılan farklı etkinlikler ve birçok yeni özellikle Paramanya’da eğlencenin sınırı yok. Türkiye’de ve tüm dünyada herkesi etkisine alan mobil oyun Paramanya, oyun tutkunlarına yeni aksiyonlar ve maceralar sunmaya devam edecek.