Fenerbahçe ve Galatasaray, Nemanja Gudelj için karşı karşıya

Türkiye'de yaz transfer dönemi dün başlarken Portekiz basını, F.Bahçe ve G.Ssaray ile ilgili yeni bir iddia ortaya attı. O Jogo gazetesinin özel haberine göre iki kulüp, Çin ekibi Guangzhou Evergrande'nin formasını giyen Nemanja Gudelj için karşı karşıya geldi. Haberde 27 yaşındaki Sırp ön liberoyu geçtiğimiz sezon kiralık olarak oynatan Sporting Lizbon'un oyuncuyu kadrosunda tutmak istediği ancak F.Bahçe, G.Saray, Newcastle ve Real Betis karşısında şansının çok az olduğu ifade edildi. Guangzhou ile olan sözleşmesi yıl sonunda bitecek olan Gudelj'in piyasa değeri 6,5 milyon Euro olarak gösteriliyor.

(Sabah)