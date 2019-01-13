Fenerbahçe ve Galatasaray Ivan Angulo için karşı karşıya!

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin bir transfer için daha karşı karşıya geldiği iddia ediliyor.

Garry Rodrigues'i Suudi Arabistan temsilcisi Al Ittihad'a satan Galatasaray, kanat bölgesine takviye için de çalışmalarını sürdürüyor.

Öte yandan bu yaz ileriye dönük birçok transfere imza atan Fenerbahçe de genç futbolcuları radarında tutmaya devam ediyor. Bu bağlamda iki kulüp, 19 yaşındaki Kolombiyalı futbolcu Ivan Angulo'yu takibe aldı!

Kolombiya basınından El Vbar'ın haberine göre kariyerini Envigado'da sürdüren genç futbolcuyu Fenerbahçe, Galatasaray ve Palmeiras takip ediyor.

1.80 boyundaki oyuncu bu sezon ligde 10 maçta 445 dakika süre alan genç futbolcu, 1 gol 2 asist üretti.