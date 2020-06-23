Fenerbahçe ve Galatasaray için flaş Mario Mandzukic iddiası

Mert Hakan Yandaş transferinde karşı karşıya olan iki dev Hırvat forvet Mario Mandzukic için de kapışıyor. İtalya'dan Calciomercato'nun iddiasına göre; 5 aydır Katar'da Al-Duhail forması giyen Mario Mandzukic İtalya'ya geri dönebilir ancak Türkiye'den hem Fenerbahçe hem de Galatasaray 34 yaşındaki oyuncu için girişimlerde bulunuyor.

Zlatan Ibrahimovic'i sezon sonu göndermek isteyen Milan'ın da kadrosuna katmak istediği belirtilen Manzukic'in yüksek maaşı sebebiyle İtalya'ya dönme olasılığının daha az olduğu Türkiye'nin ise 34'lük forvet için daha doğru bir destinasyon olduğu belirtildi. Yıldız forvet Katar ekibiyle toplam 7 maça çıktı ve 1 gol attı.

Haberde, Al-Duhail ile olan sözleşmesi 2021 yılı Haziran ayında bitecek olan Hırvat forvet için bonservis sorununun nasıl çözüleceği konusunda ise bilgi verilmedi.

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