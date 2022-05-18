MENÜ

Fenerbahçe ve Galatasaray, Ertuğrul Taşkıran ile ilgileniyor

Kasımpaşa'da gösterdiği performansla Süper Lig'in en iyi kalecileri arasına giren Ertuğrul Taşkıran, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın ilgi alanında...

18 Mayıs 2022, Çarşamba 17:22 Son Güncelleme:
- A +
Fenerbahçe ve Galatasaray, Ertuğrul Taşkıran ile ilgileniyor

Radyospor'da Özgür Sancar'ın canlı yayın konuğu olan menajer Erkut Söğüt, ''Kasımpaşa bu konuda belirleyici... Ertuğrul'un 1 yıl daha sözleşmesi var. Gelecek teklifleri elbette ki Kasımpaşa değerlendirir. Biz nerede olursa olsun Ertuğrul'un en iyi performası sergilemesini isteriz. Transferde kulüp kararını verip, söz bize geldiğinde, oyuncunun daha çok süre alabileceği seçeneklere bakarız. Ertuğrul 31 yaşında...  Galatasaray , Ertuğrul'un transfer koşullarını sordu. Bir fikir teatisi oldu. Aynı şekilde Fenerbahçe de Ertuğrul'un transfere nasıl baktığını ve transfer koşullarını sordu'' dedi. 

YORUM YAZ
Sıradaki haber yükleniyor...