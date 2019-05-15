Fenerbahçe ve Galatasaray, Cristian Zapata transferi için kapışıyor!

Milan'da forma giyen ve sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Kolombiyalı stoper Cristian Zapata'nın geleceğiyle ilgili sıcak günler yaşanıyor. İtalyan basını, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Serie A devinden ayrılma ihtimali çok yüksek olan 32 yaşındaki savunmacıyı kadrosuna katabilmek için pusuda beklediğini yazdı.

Çizme'de yayım yapan ve Milano ekibine yakınlığıyla bilinen Milan News adlı internet sitesi, okuyucularıyla paylaştığı özel haberinde 2 yıllık yeni mukavele isteyen deneyimli oyuncunun sportif direktör Leonardo'dan gelen 1 yıllık teklif üzerine görüşmeleri durdurduğunu yazdı.

Zapata'nın önümüzdeki yaz kulüpten ayrılma ihtimalinin her geçen gün arttığının ifade edildiği haberde oyuncuyla temasa geçen kulüpler arasında Galatasaray ve Fenerbahçe'nin yanı sıra Everton ve Flamengo'nun da olduğu belirtildi. Yıldız ismin transferi hâlinde herhangi bir bonservis bedeli ödenmeyecek.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler