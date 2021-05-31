Fenerbahçe ve Galatasaray Benatia transferinde rakip oldular

Son dönemde Emre Akbaba, Emre Kılınç, Mert Hakan Yandaş ve İrfan Can Kahveci transferlerinde karşı karşıya gelen Galatasaray ile Fenerbahçe için İtalya'dan sürpriz bir iddia geldi... Ünlü İtalyan gazeteci Nico Schira, hem Galatasaray hem de Fenerbahçe'nin son olarak Katar ekibi Al Duhail'de forma giyen Mehdi Benatia için harekete geçmeye hazırlandığı yazdı.

Teklifleri değerlendirecek

Kariyeri boyunca Marsilya, Roma, Juventus ve Bayern Münih gibi Avrupa devlerinin formasını giyen 34 yaşındaki stoper, Katar'dan ayrıldı. Bonservisi elinde olan tecrübeli oyuncunun, yeni maceralara hazır olduğu ve teklifleri değerlendirmeye alacağı da gelen haberler arasında.