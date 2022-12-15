Fenerbahçe ve Galatasaray arasında transfer savaşı!

Süper Lig'e verilen Dünya Kupası arasında çalışmalarını sürdüren ekipler bir yandan da yaklaşan transfer dönemi için görüşmelerini sıklaştırdı. Fenerbahçe ve Galatasaray da golcü futbolcuyu kadroya katmak için harekete geçti. İşte detaylar...





Erden Timur'dan bomba transfer sözleri

Galatasaray'ın transferdeki 1 numaralı sorumlusu Erden Timur, Antalya kampında gazetecilerin sorularını yanıtlarken önemli ipuçları da verdi. Transferdeki yol haritasını açıklayan Timur, "Bosman kuralı içinde olan birçok oyuncu var. Onlarla süreç içinde görüşülür ama bir imza parası olayı oluyor. Biz bunu 1 yılı kalan oyuncular diye 2’ye ayırdık. Odağımız sadece Bosman’a uygun oyuncular değil çünkü hem imza parası hem maaş rekabeti de oluyor. Toplam bütçelere bakmak lazım. Amaç bonservise verilmeyen paranın ne kadarını biz alırız oluyor. O yüzden Dembele ya da x, y, z, çok fazla var, kimseyle o denli bir anlaşma yapmadık. Sezon ortasında yine çıkarlar çatışıyor." dedi.

'Arda Güler için anlaştık'

Genç yıldız için Sarı-Lacivertli taraftarların merakla beklediği açıklama resmen geldi. Gençlerbirliği Asbaşkanı Mehmet Soylu, Arda Güler’in bonservisinin yüzde 25’lik kısmını Fenerbahçe’ye vermek için anlaştıklarını söyledi. Soylu, “Arda Güler’in satışı başkanlar düzeyinde konuşuldu. 2.5 milyon Euro’ya anlaştık. Altyapımızdan da 4 oyuncu verildi. Bunlara da 200 bin Euro’luk bedel ve sonraki satışlarından pay biçildi” ifadelerini kullandı.

İdmanda maç temposu

Üst üste oynadığı dostluk maçlarıyla hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, maç olmayan günlerde de aynı tempoda çalışıyor. Önceki gün Lazio'ya yenilen Cim Bom, dünkü idmanın basına kapalı bölümünde de kıran kırana bir çift kale maç oynadı. Antalya kampındaki ikinci hazırlık maçında Lazio'ya 2-1 kaybeden Galatasaray 'ın dünkü antrenmanında ilk yarım saat basına açık olarak gerçekleşti. 8'e 2 top kapma çalışmasıyla antrenmana başlayan Sarı Kırmızılılar, basına kapalı bölümde ise çift kale maç yaptı ve yüksek tempoda, kıran kırana bir mücadelenin ortaya çıktığı bildirildi. Galatasaray böylece hazırlık maçları dışındaki günlerde de maç temposundaki çalışmalarını sürdürmüş oldu.

Fenerbahçe'nin kalesinde kıyasıya rekabet!

Fenerbahçe'de Salernitana maçında dört kritik kurtarışla güven veren 24 yaşındaki İrfan Can Eğribayat kaleye rekabet getirmekte kararlı gözüküyor. özellikle Belek kampının son günü Alanya’da oynanan Salernitana maçında 70 dakika oyunda kalan ve dört kritik kurtarışla güven veren 24 yaşındaki eldiven sarı laciverti takımın kalesine rekabet getirmekte kararlı gözüküyor. Rotasyona çok önem veren Jorge Jesus’un da 20 Aralık Salı İstanbulspor’la oynanacak kupa maçında İrfan Can’a görev vermesi bekleniyor.

Fenerbahçe ve Galatasaray Sory Kaba ile ilgileniyor

Dünya Kupası nedeniyle verilen araya 29 puanla lider giren Fenerbahçe ve 27 puanla ikinci sırada giren Galatasaray golcü transferi için düğmeye bastı. İki takımın da listesine Danimarka Ligi takımlarından Midtjylland'da forma giyen Sory Kaba girdi.

Sory Kaba'nın performansı

Kariyerinde Elche, Dijon, OH Leuven ve Midtjylland takımları bulunan 27 yaşındaki Gineli forvet, Danimarka temsilcisinde 101 maçta forma giydi ve 26 gol attı.









Evander de Galatasaray'ın listesindeydi

Öte yandan; Galatasaray, sezon öncesinde Midtjylland'da forma giyen 10 numara Evander'i kadrosuna katmak istemiş ancak istenilen bonservis nedeniyle transfer olmamıştı. Brezilya yıldız da 10 milyon Dolar karşılığında Major League Soccer (MLS) ekiplerinden Portland Timbers'a gitti.

FC Midtjylland, Viborg FF ile karşılaşacak

Öte yandan, Danimarka Ligi'nde 17 hafta sonunda topladığı 23 puanla 7. sırada yer alan FC Midtjylland, 18. hafta karşılaşmasında ligde 2. sırada bulunan Viborg FF ile deplasmanda karşılaşacak.







