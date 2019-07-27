Fenerbahçe ve Galatasaray arasında Morgan Schneiderlin kapışması!

Bu transfer döneminde birçok kez karşı karşıya gelen Fenerbahçe ve Galatasaray yine rakip oldu... Sarı-Lacivertliler, ismi bir süredir Galatasaray ile yazılıp çizilen Everton'ın yıldızı Morgan Schneiderlin için atağa kalktı. Kanarya, Fransız ön libero için resmi teklifini yaptı.

EVERTON İLE DE MASAYA OTURDU

Sportif direktör Damien Comolli, Schneiderlin'in menajeri Pascal Boisseau ile bir araya geldi. Görüşme olumlu geçerken, Comolli ardından da Everton'ın yetkilileri ile görüştü.

MAAŞININ HEPSİNİ TALEP ETTİLER

İngiliz kulübünün Fransız ön liberoyu bedelsiz olarak Fenerbahçe'ye kiralamayı kabul ettiği öğrenildi. Everton, Schneiderlin'in yıllık maaşının ise karşılaşmasını talep etti.

KOÇ VE YANAL'LA GÖRÜŞECEK

Bu paranın bonuslarla beraber 3.2 milyon Euro olduğu belirlendi. Comolli konuyu Başkan Ali Koç ve Ersun Yanal ile değerlendirdikten sonra Everton'a kararını iletecek.

GEÇEN SEZON 16 MAÇTA OYNADI

Everton'ın 2 yıl önce 23 milyon Euro ödeyerek aldığı Morgan Schneiderlin geçtiğimiz sezon 16 resmi maçta oynadı. 1 asist yaptı.

Kaynak: Takvim