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Fenerbahçe ve Galatasaray arasında Galanopoulos için transfer yarışı

Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Yunanistan'da AEK forması giyen orta saha oyuncusu Konstantinos Galanopoulos'u kadrolarına katmak istedikleri belirtildi.

21 Mayıs 2021, Cuma 11:21 Son Güncelleme:
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Fenerbahçe ve Galatasaray arasında Galanopoulos için transfer yarışı

Süper Lig'de şampiyonluğu ezeli rakipleri Beşiktaş'a kaptıran Fenerbahçe ve Galatasaray, yeni sezonda şampiyonluk hedefiyle transfer çalışmalarına başlamış durumdalar. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Yunan orta saha oyuncusu Konstantinos Galanopoulos ile ilgilendikleri ifade ediliyor. 

Yunanistan'da Sportday gazetesinin haberine göre Fenerbahçe ile Galatasaray'ın oyuncuyla ilgilendikleri ve AEK'ya bir teklifte bulunacakları belirtiliyor. Henüz resmi bir teklif olmasa da bunun önümüzdeki hafta gerçekleşmesi bekleniyor. 

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AEK'da yüksek bonservis beklentisi

AEK, en önemli yeteneklerinden biri konumundaki 23 yaşındaki orta saha oyuncusunu düşük bir bonservis ücreti ile bırakmak istemiyor. Yunan ekibinin 10 milyon Euro düzeyinde bir beklentisi olabileceği aktarılıyor. 

AEK'nın altyapısından yetişen ve Yunanistan Milli Takımı forması da giyen merkez orta saha, bu sezon AEK formasıyla 27 maça çıkarken 5 gol, 1 asistlik de hücum katkısı verdi. 

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