Adı Fenerbahçe ve Beşiktaş ile anılan Edin Visca konusunda Göksel Gümüşdağ net konuşmuş, oyuncunun takımda kalacağını açıklamıştı. Ancak Başakşehir Başkanı’nın bu sözlerine rağmen Boşnak yıldız gemileri yakmış durumda. Şu anda milli takım kampında bulunan Visca, en kısa zamanda yönetimle masaya oturacak.

Fenerbahçe’nin resmi teklifte bulunduğu, Abdullah Avcı’nın Beşiktaş’a götürmek istediği başarılı oyuncu, yakın çevresine izleyeceği yol haritasını anlattı. Edin Visca’nın, artık yeni bir sayfa açmak istediğini söyleyip, ayrılık talebini bir kez daha yineleyeceği belirtildi. Başakşehir için her zaman elinden gelenin en iyisini yaptığını kaydeden ancak kulüpteki misyonunu tamamladığını düşünen Boşnak futbolcu, yönetimin kendisine kolaylık sağlamasını isteyecek.

Ömer Necati Albayrak

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