Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın ilgilendiği Serdar Dursun'dan son dakika transfer açıklaması
Almanya Bundesliga 2'de fırtına gibi esen ve son dönemde hem Fenerbahçe hem de Beşiktaş ile adı anılan Darmstadt'ın gurbetçi golcüsü Serdar Dursun transferiyle ilgili, "Önümüzdeki birkaç haftanın ne getireceğini göreceğiz. Kesinlikle her şeye açığım" ifadelerini kullandı. 29 yaşındaki futbolcu 32 maçta attığı 25 golle sezonun bitimine 1 maç kala krallıkta ilk sırada bulunuyor.
Almanya Bundesliga 2'de attığı gollerle sezonun son haftasında krallıkta zirvede giren Darmstadt'lı Serdar Dursun, transferiyle ilgili açıklamalarda bulundu.
Golcü futbolcu Alman basınına verdiği röportajda "Önümüzdeki birkaç haftanın ne getireceğini göreceğiz. Kesinlikle her şeye açığım. Bundesliga, Premier Lig, La Liga... Hepsi bana çekici gelir, bunlar çocukluğumdan beri hayalini kurduğum ligler" ifadelerini kullandı.
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32 maçta 25 gol attı
29 yaşındaki golcü futbolcunun adı son dönemde Fenerbahçe ve Beşiktaş ile anılıyordu. Bu sezon Almanya Bundesliga 2'de tam bir gol makinesine dönüşen Serdar, ligde forma giydiği 32 maçta attığı 25 golle Hamburg'lu Simon Terodde'nin 2 gol önünde gol krallığının en favori ismi konumunda.