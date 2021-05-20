Almanya Bundesliga 2'de attığı gollerle sezonun son haftasında krallıkta zirvede giren Darmstadt'lı Serdar Dursun, transferiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Golcü futbolcu Alman basınına verdiği röportajda "Önümüzdeki birkaç haftanın ne getireceğini göreceğiz. Kesinlikle her şeye açığım. Bundesliga, Premier Lig, La Liga... Hepsi bana çekici gelir, bunlar çocukluğumdan beri hayalini kurduğum ligler" ifadelerini kullandı.









32 maçta 25 gol attı

29 yaşındaki golcü futbolcunun adı son dönemde Fenerbahçe ve Beşiktaş ile anılıyordu. Bu sezon Almanya Bundesliga 2'de tam bir gol makinesine dönüşen Serdar, ligde forma giydiği 32 maçta attığı 25 golle Hamburg'lu Simon Terodde'nin 2 gol önünde gol krallığının en favori ismi konumunda.