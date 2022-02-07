Bu sezon Süper Lig'de hedeflerinin gerisinde kalan Fenerbahçe ve Beşiktaş bir transfer yarışına daha girdi... Gelecek sezon kadrolarını güçlendirmek için şimdiden çalışmalarına başlayan iki dev ekip, Medipol Başakşehir'de bu sezon harikalar yaratan, 20 maçta 9 gol, 2 asistle oynayan Stefano Okaka için harekete geçti.

İtalyan basınından Tuttomercato'nun haberine göre; hem Fenerbahçe hem de Beşiktaş, Turuncu-Lacivertliler'in golcüsünü gözüne kestirdi. Sezon başında Çizme temsilcisi Udinese ile 3 maça çıkan ve Başakşehir'de forma giyerek bu sezon başka bir takımda görev yapması mümkün olmayan 32 yaşındaki golcü için şartlar araştırılmaya başlandı. Haberde; yaz transfer döneminin gözdesi olacak İtalyan oyuncu için iki ekibin de şimdiden işi bitirmek istediği kaydedildi.

Tecrübeli forvetin, Başakşehir'le 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.