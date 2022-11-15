Fenerbahçe , A takıma takviye yapmak için kolları sıvarken bir yandan da yetenek avını sürdürüyor. Sarı-Lacivertliler geçen sezon 16 yaşındaki İsak Vural ile 19 yaşındaki Güney Koreli Jin-ho Jo’yu kadrosuna katmıştı. Yönetim şimdi de gözünü Almanya’ya çevirdi.

Mainz altyapısından yetişen ve bu kulübün U19 takımında görev yapan Dennis Kaygın için kollar sıvandı. 18 yaşındaki ofansif orta saha oyuncusu, U19 takımında 8 maçta 9 kez fileleri havalandırıp, 1 de asist yaptı.

Dennis’in Alman ve İsveç pasaportu bulunuyor. Genç yetenek, alt yaş kategorilerinde Almanya’nın U18 ve U19 takımlarının formasını giydi.

Ocakta imza atabilir

Dennis Kaygın henüz A Milli Takım tercihini yapmadı. Bu nedenle transfer edilmesi halinde, mavi kart çıkartılarak yerli statüsünde oynayabilecek. 18 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.

Bu nedenle ocak ayında uygun bir bedelle kadroya katılabilir. Diğer alternatif ise önümüzdeki sezondan itibaren geçerli olacak şekilde kontrat imzalamak.

Başakşehir’in de devrede olduğu genç yıldızın menajerliğini, Fenerbahçe’nin son yıllarda birçok futbolcuyu transfer ettiği ROGON firması yapıyor.

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