Önümüzdeki sezon şampiyonluğa oynayacak iddialı bir kadro kurabilmek için çalışmalarını dört bir koldan sürdüren Fenerbahçe'yle ilgili İtalyan basınından flaş bir transfer iddiası daha geldi. Ülkede yayım yapan Tutto Mercato Web adlı internet sitesi, Sarı Lacivertli kulübün Bologna forması giyen Godfred Donsah ile ilgilendiğini yazdı.

Haberde Parma ve Cagliari'yle görüşmesine rağmen İtalya'dan ayrılma ihtimalinin yüksek olduğu belirtilen 23 yaşındaki Ganalı merkez orta saha oyuncusu için bir başka Süper Lig ekibi Antalyaspor'un da devrede olduğu belirtildi. Bologna ile sözleşmesi 2022 yazında bitecek olan Donsah'ın güncel piyasa değeri 7 milyon euro olarak gösteriliyor.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler