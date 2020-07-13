Turkish Airlines EuroLeague'deki başarılı temsilcilerimiz Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko, bu kez transferde karşı karşıya geldiler. İki ekibin de Bayern Münih'ten ayrılma aşamasındaki Vladimir Lucic'in transferi adına rekabet halinde oldukları belirtildi.

İtalyan Luca D'Alessandro'ya göre Vladimir Lucic ile üç EuroLeague takımının ilgilendiği belirtildi. Bu takımlardan biri Anadolu Efes biri Fenerbahçe Beko iken diğer ekibin de Rusya'dan Zenit St Petersburg olduğu aktarıldı.

Lucic, yarıda kalan EuroLeague sezonunda 11.3 sayı, 3.8 ribaunt, 1.5 asist, 1 top çalma ortalamalarıyla oldukça dikkat çekici bir performans sergilemişti.

Fenerbahçe Beko'nun yeni koçu Igor Kokoskov'un milli takımdan da öğrencisi olan Lucic, Bayern Münih ile devam eden kontratına rağmen bu yaz takımdan ayrılabilir.